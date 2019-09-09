بالفيديو| رامي صبري يستعرض مهاراته في التنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان رامي صبري، عبر حسابه الرسمي على " إنستجرام"، مقطع فيديو، ظهر فيه يمارس لعبة "التنس الأرضي" في أحد النوادي، وعلق: "التنس".

يذكر أن ألبوم رامي صبري الجديد "فارق معاك"، يضم 12 أغنية، هي: "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، وقولت اللي عندي، هو فى كده، بقابل ناس، انا بعترفلك، وصعبان عليا، وعجبي، وحكاية حبنا، وبتهتمى، وفارق معاك".