هند رضا تحتفل بعيد ميلادها مع كلبها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الإعلامية والفنانة هند رضا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من احتفالها بعيد ميلادها.

ظهرت هند في الصور مع كلبها، تطفئ شموع عيد الميلاد، بينما علقت: "شكرًا لكل أصدقائي وعائلتي لتهانيهم الرقيقة في عيد ميلادي، بحكبكم كلكم، شعور جيد أن تبدأ العام الجديد وأنت مملوء بالحب والصحة والنجاح، شكرًا من قلبي".

يُذكر أن هند رضا إعلامية وممثلة مصرية، اشتهرت كمذيعة بعد فوزها في مسابقة المذيعيين في إذاعة "نجوم إف إم" 2009، وقدمت في التليفزيون برنامج "إزاي الصحة" على قناة "النهار"، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق شعبية كبيرة ببرنامج "عيشها بشكل تاني" مع كريم الحميدي، وشاركت في بطولة مسلسل "الأسطورة" مع الفنان محمد رمضان.