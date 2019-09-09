محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
كشف المؤلف محمود حمدان أنه انتهى مؤخرًا من كتابة فيلم "نوستالجيا" المقرر أن يتولى بطولته الفنان خالد الصاوي، بينما يخرجه محمد سلامة.
قال حمدان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأنا العمل على الفيلم منذ قرابة الشهرين، وانتهيت منه بشكل كامل قبل يومين، ومن المقرر تصويره أول أكتوبر المقبل".
وأضاف مخرج العمل أن الفنان خالد الصاوي سيقدم في الفيلم المرتقب شخصية الطبيب النفسي بشكل مختلف عن المتعارف عليه، يتولى علاج عديد من الشخصيات العامة، موضحًا أن الفيلم يدور في إطار رومانسي.
وعن باقي أبطال العمل، قال حمدان: "خلال الأسبوع الجاري نحسم التعاقدات كافة"، مشيرًا إلى أن نخبة من النجوم سيظهرون بالعمل الجديد ضيوف شرف، ومنهم الفنانة نيللي كريم.
ظهر الفنان خالد الصاوي هذا الصيف ضيف شرف في 3 أفلام، هي "خيال مآته" مع أحمد حلمي، "الفيل الأزرق2" مع الفنان كريم عبد العزيز، وأيضًا في "ولاد رزق 2".
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلف "نوستالجيا": الصاوي طبيب نفسي بشكل مختلف وهذا موعد التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.