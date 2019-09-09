مؤلف "نوستالجيا": الصاوي طبيب نفسي بشكل مختلف وهذا موعد التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

كشف المؤلف محمود حمدان أنه انتهى مؤخرًا من كتابة فيلم "نوستالجيا" المقرر أن يتولى بطولته الفنان خالد الصاوي، بينما يخرجه محمد سلامة.

قال حمدان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "بدأنا العمل على الفيلم منذ قرابة الشهرين، وانتهيت منه بشكل كامل قبل يومين، ومن المقرر تصويره أول أكتوبر المقبل".

Advertisements

وأضاف مخرج العمل أن الفنان خالد الصاوي سيقدم في الفيلم المرتقب شخصية الطبيب النفسي بشكل مختلف عن المتعارف عليه، يتولى علاج عديد من الشخصيات العامة، موضحًا أن الفيلم يدور في إطار رومانسي.

وعن باقي أبطال العمل، قال حمدان: "خلال الأسبوع الجاري نحسم التعاقدات كافة"، مشيرًا إلى أن نخبة من النجوم سيظهرون بالعمل الجديد ضيوف شرف، ومنهم الفنانة نيللي كريم.

ظهر الفنان خالد الصاوي هذا الصيف ضيف شرف في 3 أفلام، هي "خيال مآته" مع أحمد حلمي، "الفيل الأزرق2" مع الفنان كريم عبد العزيز، وأيضًا في "ولاد رزق 2". ​