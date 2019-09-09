رئيس لجنة العمل بـ"الموسيقيين" يتهم حكيم بالسب والقذف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب الفنان هاني شاكر أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي رئيس لجنة العمل ضد الفنان حكيم والتي يتهمه فيها بالسب والقذف، إلى اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري؛ لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال أبو اليزيد في بيان صحفي إن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة، وأن الأمر تم إحالته للمجلس في الاجتماع المُقبل.

وكان منصور هندي رئيس لجنة العمل تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.

ويناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته المُقبلة كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية منذ الانتخابات، كما يناقش عددًا من القرارات الاقتصادية المهمة منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الجاري.