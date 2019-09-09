قبل طرحه.. تعرف على تفاصيل فيلم "Charlie's Angels"

تستعد كل من الفنانتين العالميتين كريستين ستيوارت، و نعومي سكوت، لعرض فيلم "Charlie's Angels"، ومن المقرر عرض الفيلم يوم الجمعة الموافق 15 من شهر نوفمبر المقبل.
وفيلم "Charlie's Angels"، من تأليف إيفان سبيليتوبولوس، وإخراج إليزابيث بانكس، وبطولة كل من نعومي سكوت، كريستين ستيوارت، سام كلافلن، إليزابيث بانكس،نوح سنتينيو، باتريك ستيوارت، جوناثان تاكر، دجيمون هونسو، إيلا بالينسكا، نات فاكسون، هيلين كاردونا، كريس بانج، لويس جيراردو مينديز، سارة بناني، روبرت مايسر.
وتدور أحداث الفيلم حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهم الغامض،
يشار إلى أن الفنانة العالمية مايلي سايرس، تستعد لطرح أغنية الفيبم بعنوان "Don't Call Me Angel"، ويشاركها في الغناء الفنانة العالمية أريانا جراندي، والفنانة العالمية لانا دل راي، ومن المقرر طرح الأغنية يوم الجمعة المقبل الموافق 13 سبتمبر من الشهر الجاري.
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