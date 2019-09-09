أصالة تنشر أحدث صورها مع عائلتها

نشرت النجمة السورية أصالة نصري صورة لها مع عائلتها، عبر موقع الصور و الفيديوهات الشهير الأنستجرام. وعلقت أصالة على الصورة قائلة:" شويّة سعادة مع منبع السّعادة". ويذكر أن أصالة طرحت ألبوما جديدا يحمل عنوان "في قربك" عبر Advertisements المتاجر الإكترونية وموقع استضافة الفيديو الأشهر يوتيوب. المتاجر الإكترونية وموقع استضافة الفيديو الأشهر يوتيوب.

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