شاهد.. دنيا سمير غانم تهنئ زوجها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم زوجها الإعلامي رامي رضوان بعيد ميلاده وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام. ونشرت "دنيا" صورة تجمعهما وكتبت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد أتمنى أن تمتلئ أيامك كلها بالنجاح والسعادة والسلام أحبك كثيرا ودائما فخورة بك". قائلة: "عيد ميلاد سعيد أتمنى أن تمتلئ أيامك كلها بالنجاح والسعادة والسلام أحبك كثيرا ودائما فخورة بك". Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوته 3" والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2019.

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