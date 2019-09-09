ضمن ألبوم "هتزهزه".. مصطفى حجاج يعلن طرح أغنية جديدة

أعلن المطرب مصطفى حجاج ،عن موعد طرح أغنية جديدة من ألبومها الجديد بعنوان (هتزهزه) وذلك عبر حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. الاجتماعي الفيسبوك. وذكر حجاج في حسابة على فيس بوك": هنرجع تاني نكمل أغاني ألبوم وهننزل بأغنية كل يوم ثلاثاء زي ما وعدناكم وانتظروا غدا". بأغنية كل يوم ثلاثاء زي ما وعدناكم وانتظروا غدا". ويشار إلى أن أحدث أعمال مصطفي حجاج أغنية "هتزهزه" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى أسامة عبدالهادي.

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