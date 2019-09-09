شاهد.. عائشة بن أحمد تثير الجدل على بيتش باجى

أثارت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهرت "عائشة بن أحمد" علي أحد الشواطي وهي تقود "بيتش باجي" ومترتدت فستنانا روز. باجي" ومترتدت فستنانا روز. Advertisements ومن ناحية أخرى تنتظر عائشة بن أحمد فيلمها الجديد "الفلوس" مع النجم تامر حسني في اكتوبر المقبل بجميع دور العرض. ويشار الي ان فيلم "الفلوس" من بطولة كلا من : تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام وتأليف محمد عب المعطي واخراج سعيد الماروق.

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