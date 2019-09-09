رنا سماحة تطير إلى لبنان من أجل "أميرة الحب"

تستعد المطربة الشابة رنا سماحة لتصوير أغنية جديدة بعنوان "أميرة الحب" على طريقة الفيديو كليب خلال أيام. ونشرت "سماحة" صورة لها عبر صفحتها بالانستجرام معلقة:" وصولا لمطار بيروت استعدادا لتصوير اميرة الحب واستقبال راقي من المخرج عادل سرحان". لمطار بيروت استعدادا لتصوير اميرة الحب واستقبال راقي من المخرج عادل سرحان". Advertisements "أميرة الحب"، من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع "suatAydongan"، ومن إخراج عادل سرحان. "suatAydongan"، ومن إخراج عادل سرحان. يشار إلى أن آخر أعمال رنا سماحة أغنية بعنوان "ها أنا ها أنت"، والتي حققت نسب مشاهدة عالية باليوتيوب.

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