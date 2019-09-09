تعرف على موعد حفل هشام عباس المقبل

يستعد النجم هشام عباس لإحياء حفل غنائى، في أحد الأماكن بمنطقة الزمالك مساء يوم الجمعة المقبل.
ومن المقرر أن يقدم "عباس" خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة.
ويشار إلى أن آخر أعمال هشام عباس أغنية بعنوان "شاري بالغالي" من ألبومه الجديد "عامل ضجة"، والتي تقترب من نصف مليون مشاهدة بموقع الفيديوهات اليويتوب.
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