بالفيديو.. قصي خولي يعلن تعاونًا جديدًا يجمعه بمحمد رمضان

أعلن الفنان السوري قصي خولي عن تعاون فني جديد سيجمعه بالفنان محمد رمضان قريبًا، معبرًا عن سعادته بذلك كما وصفه بالإمبراطور والأسطورة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصلالإجتماعي "فيس بوك".
عن طبيعة ذلك العمل واكتفي ب التنويه بأنه سيكون في وقت قريب.
وعلق خولي علي الفيديو الذي نشره علي طريقة محمد رمضان، فقال: "انتظرونا قريبا.. ثقة في الله نجاح.. الله ولي التوفيق"، لكنه لم يُفصح
يذكر أن آخر أعمال الفنان قصي خولي هو مسلسل "خمسة ونص"، الذي خاض من خلاله موسم دراما رمضان الماضي، امام الفنانة نادين نسيب نجيم، من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر.
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