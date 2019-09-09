سامح عبدالعزيز يرد على انتقادات فيلمه الجديد بسبب اسمه

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
رد المخرج المصري سامح عبدالعزيز على الانتقادات الموجهة لفيلمه الجديد، وذلك بسبب اسمه.
الفيلم يحمل اسم “خالد بن الوليد” ويلعب بطولته الفنان علي ربيع، وهو ما أوضح أنه عمل كوميدي، مما أثار انتقادات الجمهور كونه يحمل اسم أحد الصحابة.
سامح رد على هذه الانتقادات بقوله: ” الاسم مبدئي وليس نهائي ولا أعرف سبب هذه الضجة خصوصًا وأن العمل لا يمت بصلة لشخصية خالد بن الوليد”.
المخرج المصري أضاف، في تصريحات صحفية: “الفيلم يتعلق بشارع خالد بن الوليد الشهير بالإسكندرية وتدور أحداثه حول المصايف الشعبية”.
وفيلم “خالد بن الوليد” بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، وكريم عفيفي، وغيرهم.
وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز السينمائية فيلم “سوق الجمعة” للفنان عمرو عبد الجليل وصبرى فواز وريهام عبد الغفور ودلال عبد العزيز، ومحمد لطفى وأحمد فتحى ومحمد عز ومحمود حجازى ونهى صالح، وسلوى محمد على، قصة محمد الطحاوى وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان.
وشارك في موسم رمضان الماضي بإخراج مسلسل “زي الشمس” بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وغيرهم.
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