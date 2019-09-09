ليلى إسكندر مبهرة في «لوك» وردي شديد الأناقة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر في حفل زفاف سعودي أحيته لإحدى عائلات مدينة الرياض، وحرصت على مشاركة الفانز بجلسة تصوير استعراضية لطلّتها من كواليس الحفل.
ليلى اختارت للزفاف طلّة وردية شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان طويل مشقوق لأعلى الفخذ، من تصميم الكويتي يوسف الجسمي، وتزينت بماكياج لافت أبرز جمال ملامحها، في الوقت الذي زينت فيه جبهتها وشعرها بقطعة إكسسوار براقة، ضاعفت بريق إطلالتها.
من ناحية أخرى، سجلت ليلى إسكندر أغنية «خلاص» للمطرب السعودي رابح صقر، وهي من كلمات تركي المشيقح ألحان أحمد الهرمي، توزيع مدحت خميس، حيث نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبت من صانعيها السماح لها بتقديمها بصوتها، حيث كتبت: «اعشق السهل الممتنع في كلام الاغنية (الشاعر تركي المشيقح) واحساس رابح اللي اطلب منه السموحة بس حبيت تسمعوها بصوتي واجرب نفسي باماكن جديدة. مع كل حبي وتقديري.. وما بنسى احمد الهرمي يا مجرررررم شكرا لك».
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