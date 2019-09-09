شاروخان عن فيلمه الجديد.. لا تصدقوا الشائعات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أبدى عدد كبير من جماهير ومعجببين للنجم شاروخان عادتهم بتقارير إعلامية عن قرب إطلاق نجمهم المفضل لأكبر فيلم حركة على الإطلاق مع المخرج على عباس ظفر، لكن الممثل طلب منهم، التريث قليلًا وعد تصديق كل ما تنشره وسائل الإعلام.

خان وجه تحذيرًا لأتباعه البالغ عددهم 38.8 مليون على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، بشأن الشائعات التي انطلقت مؤخرًا، تبشرهم بتوقيعه بطولة فيلم جديد، وقال النجم البالغ من العمر 53 عامًا ساخرًا: “من الجيد دائمًا أن أعرف أنه في غيابي، وقعت بشكل خفي العديد من الأفلام حتى أنني لست على علم بذلك”.

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وجاءت تعليقات الجماهير التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، وطلبت منه الإعلان عن فيلمه التالي في أقرب وقت ممكن، فكتب أحدهم: “شكرا لك على هذا الرد لطيف! نحن نؤمن بك، ونأمل أن تقوم بأفلام في أقرب وقت ممكن.

بينما كتب متابع آخر “هذا يعني يا سيدي، أنك بحاجة إلى توقيع فيلم قريبا لوضع حد لجميع الشائعات”، كما ناشده ثالث: ” هذا يعني أنك لم توقع على أي أفلام، ولكن لماذا؟ نحن في حاجة ماسة لمشاهدتك على الشاشات، عود يا سيدي! “.

يُشار إلى ظان موقع Pinkvilla الترفيهي الشهير كان قد ادعى أن النجم سيؤدي دور البطولة في فيلم حركة من إخراج على عبا ظفر، اسنادًا إلى التقرير من مصدر مجهول، وأنه حصل أخيرًا على سيناريو مثالي، ومن المتوقع عرض الفيلم على نطاق هائل وسيكون أحد أكبر الأفلام التي تصل إلى الشاشات في عام 2020. “