زواج التركية دنيز من المغنّي باريش يورتشو

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تزوجت الممثلة التركية دنيز بايسال التي اشتهرت بالوطن العربي بدور "هازال" في مسلسل "فضيلة وبناتها" من المغنّي التركي باريش يورتشو. حيث انتشرت عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف، ظهرت فيها العروس بثلاث فساتين مختلفة.
وقدّم العريس مفاجأة مميزة خلال الحفل تمثلت بأغنيةٍ لها من كتابته. علماً أن العروس النجمة نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو من حفل الزفاف وعلقت عليه: "لا أعرف من أين أبدأ، وماذا أكتب، فكلّ شيء كان مثالياً".
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Nereden başlasam, neler yazsam bilmiyorum... Her şey o kadar mükemmeldi ki... Böyle bi günde yanımızda olan, sabaha kadar bizimle eğlenen, mutluluğumuza mutluluk katan ailemize ve dostlarımıza teşekkür ediyorum❤️ Özel teşekkürlerimiz de var tabii ki ; Bana hayalimin ötesinde gelinlikler hazırlayan, sadece harika bi tasarımcı değil , ayrıca bana dost olan @zeliakacar @sagazacouture a, Ailemiz gibi olup, hep rahat olmamızı sağlayan, mükemmel bi organizasyon yapan @davetvarorganizasyon a, Saç ve makyajda gözüm kapalı güvendiğim, çok güzel hissetmemi sağlayan @ahmetcobain , @rifatyuzuak , @by_orhancakal , @ramazan_batak a, Tasarımlarıyla her zaman gözlerimi kamaştıran, taçlarına aşık olduğum @gaios.co a, İlk düğünleri olmamızın da yaşattığı güzellikle her zamanki gibi efsane ev sahipliği yapan @momodalyan a, Tüm gece kimsenin oturmayıp, herkesin eğlenmesini sağlayan @firstbandistanbul a, Sabahtan yanımıza gelip her anımıza ortak olan, bizi sakinleştiren, çektikleri her fotoğrafa, videoya hayran olduğumuz canlarımız @puciwed e ÇOOOOOOKKKK TEŞEKKÜR EDERİZ ❤️ #denizbarisrocks
A post shared by Deniz Baysal Yurtcu (@denizbaysal_) on Sep 7, 2019 at 4:44am PDT
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