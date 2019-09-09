فى عيد ميلادها الـ43.. 7 معلومات عن الممثلة الفرنسية إيما دى كونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة العالمية إيما دى كونز بعيد ميلادها الـ43، وهى نجمة استطاعت أن تضع بصمة من ذهب بالأعمال التليفزيونية التى قدمتها، واليوم تعرف على نجمتك المفضلة عن قرب. 1- ولدت إيما دى كونز 9 سبتمبر 1976 فى باريس بفرنسا. 2- هى ابنة المذيع والممثل أنطوان دى كونز. 3- والدتها هى المخرجة جايل روير. 4- ظهرت دى كونز فى العديد من الإعلانات قبل توجهها لعالم صناعة السينما. 5- ظهرت إيما دى كونز لأول مرة على الساحة الفنية فى 1986 مقدمة عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة. Advertisements 6- فازت إيما دى كونز بعدد كبير من الجوائز ومن أبرزها جائزة سيزار César أكثر ممثلة واعدة عام 1998. 7- قامت بإخراج فيلم واحد وهو " Le nombril de l'univers " وذلك عام 2000.

ايما دي كونز

دي كونز

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