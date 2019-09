شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ 59.. تعرف على أهم الأعمال الفنية لـ هيو جرانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الممثل البريطانى العالمى هيو جرانت بعيد ميلاده الـ 59، حيث ولد جرانت يوم 9 سبتمبر 1960 في لندن، بالولايات المتحدة.

جرانت تزوج من حبيبته المنتجة التليفزيونية آنا إبرشتاين في 25 مايو من العام الماضى، وأقام الثنائى حفل زفاف بسيط، شارك فيه الأهل والأصدقاء وأثنين من ابنائهما جون مونجو 5 أعوام وابنتهما البالغة من العمر عامين.

وقد استقبل جرانت وإبرشتاين طفلا ثالثا وذلك فى مارس الماضى.



خاتم هيو جرانت

هيو جرانت وآنا

وأثار جرانت الجدل بسبب اختياره لـ خاتم زواج جديد، وكان من الذهب ومطعما بثلاث أحجار كريمة باللون الأحمر، بينما فضلت آنا الشكل التقليدى لخاتم الزواج، كما رفضت آنا ارتداء فستان زفاف تقليدى وفضلت الملابس التقليدية.



خواتم هيو وآنا

وانضم الممثل البريطانى هيو جرانت إلى مسلسل The Undoing، المقرر عرضه على شبكة HBO، وسيلعب جرانت دور جوناثان ساكس، أخصائى أورام أطفال مشهور.



Hugh Grant

وشارك جرانت في الكثير من الأعمال الفنية خلال تاريخه والتى وصلت إلى 67 عملا تنوعت بين الأفلام والمسلسلات، حيث بدأ مشواره الفنى فى 1982.

ومن أهم أعماله Four Weddings and a Funeral الذى طرح عام 1994، و Andie MacDowell و Notting Hillاللذان طرحا عام 1999، Bridget Jones: The Edge of Reason الذى طرح عام 2004، و Music and Lyrics الذى طرح عام 2007.