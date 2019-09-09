شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر العابدين يشوق جمهوره لأحداث مسلسل " عروس بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق الفنان ظافر العابدين، جمهوره لأحداث مسلسل " عروس بيروت"، ونشر لقطة تجمعه بكارمن بصيبص من أحداث الحلقة السادسة من المسلسل، عبر حسابه على "انستجرام"، و كتب عليها قائلا:" كيف بدى أروح الشغل وأتركك فارس وثريا من مسلسل عروس بيروت".

ومنذ عرض الحلقة الأولى، حاز مسلسل عروس بيروت على اهتمام قطاع عريض من المشاهدين بسبب أجواء الحب والرومانسية التى تجمع بين بطلى المسلسل ظافر العابدين وكارمن بصيبص.

Advertisements

ومسلسل "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردي، علاء الزغبي، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.







