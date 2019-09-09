شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت النجمة "كوين لطيفة" عن إعلان "نيكي ميناج" اعتزالها..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمت النجمة العالمية نيكي ميناج عشاق الموسيقي والغناء حول العالم بخبراعتزالها بحجة الزواج من خطيبها "كينيث بيتي" وتكوين أسرة مستقرة وهادئة . وكانت النجمة العالمية كوين لطيفة من أول النجمات اللائي علقن علي اعتزال ميناج، حيت أكدت انه على الأرجح أن ميناج ستتراجع عن قرار اعتزالها والتي أعلنت عنه مؤخرا، واتخذت هذه الخطوة لأنها تحتاج فقط إلى أن تعيش حياتها بشكل ممتع، وهوما تناقلته عدد من المواقع الفنية الشهيرة وكان من أبرزها موقع tmz، والذي أكد أن "كوين لطيفة" كانت مختلفة تماما مع قرار ميناج.

نيكي ميناج و كوين لطيفة Advertisements

نيكي ميناج و كوين لطيفة

نيكي ميناج و كوين لطيفة

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