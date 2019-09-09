شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف جوردون ليفيت بطل ومنتج مسلسل Mr Corman الجديد.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير على موقع "Variety" أن جوزيف جوردون ليفيت من المقرر له أن يقوم ببطولة مسلسل دراما جديد، تنتجه منصة أبل، ليتم طرحه بعنوان "Mr Corman".
وتدور أحداث المسلسل حول مدرس في المرحلة الابتدائية يصارع طلاب مرحلة البلوغ في لوس أنجلوس، وينتج العمل شركة HitRECord مع A24 أيضًا.
يذكر أن جوزيف جوردون ليفيت قام مؤخراً ببطولة مسلسل أمازون " Comrade Detective"، ومن قبله قدم العديد من الأعمال التليفزيوينة منها rd Rock from the Sun" 3 " و "Roseanne" و "The Powers That Be" و Dark Shadows" ".
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