ردّ ناري من راغب علامة على أفيخاي أدرعي

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر أغنية السوبر ستار راغب علامة “طار البلد” التي ينتقد فيها الطبقة الحاكمة في لبنان.

وعلّق أدرعي على الأغنية مغرّداً: “طارالبلد… بصوت المغنّي اللّبناني راغب علامة… ترى شو الّي طيّر لبنان؟ اسألوا حالكن هالسّؤال بتلاقوا إنّه الجواب هو استغلال حزب الله لبلاد الأرز لصالح إيران. الله يفكّ أسر لبنان من الإرهاب الإيراني” وأرفق تعليقه بهاشتاغ #إيران_تورّط_لبنان.

من جانبه، لم يتجاوب السوبر ستار مع استفزاز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وكان لراغب علامة ردّا نارياً عبر حسابه على تويتر، وقال: “لن ينجح المتحدِّث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد”.

واستطرد قائلاً: “فهو لا يستحق منّا هذا الشرف، لا في الشكل، ولا في المضمون”.

وختم: “في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يومياً في لبنان وفلسطين، وسوريا، وغيرها… ونقطة عالسطر!”.