مارادونا يعود للارجنتين

متابعة بتجـــــــــــرد: إحتشد نحو 25 الف من مشجعي نادي “خيمناسيا” الارجنتيني لإستقبال مدربهم الجديد الأسطورة دييغو مارادونا على ملعب الفريق في “لا بلاتا”.
ووقّع مارادونا عقداً لموسم واحد مع النادي الذي يتذيّل الدوري المحلي في المركز الرابع والعشرين برصيد نقطة واحدة في خمس مباريات.
ويُعد رصيد مارادونا التدريبي خجولاً في السنوات العشر الاخيرة، فهو خرج مع منتخب بلاده من دور الربع نهائي في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، ثم خاض تجربة خليجية في الدوري الإماراتي مع فريقي الوصل عام 2012، والفجيرة عام 2018، ومدرباً لفريق دورادوس الذي يلعب في الدرجة الثانية في الدوري المكسيكي والذي توقف عن تدريبه في حزيران الماضي لأسباب صحية.
ويلتقي خيمناسيا الأحد مع “نادي راسينغ” حامل لقب الموسم المنصرم في أول امتحان جدّي لمارادونا مع فريقه الجديد.
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