نادر الأتات يسيطر على إذاعات لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني نادر الأتات حالة نجاح استثنائية منذ طرح أغنيته الجديدة “ونطرتك” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات في لبنان والبلدان العربية.

وتصدّرت الأغنية المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور بحسب إحصاءات “فايم ف ام” و“أون تي في” في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات قد أطلق أخيرًا تحدّي “رقصة ونطرتك” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ويشهد تفاعلًا ملحوظًا من متابعيه.

أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.