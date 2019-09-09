- 1/2
- 2/2
متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني نادر الأتات حالة نجاح استثنائية منذ طرح أغنيته الجديدة “ونطرتك” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات في لبنان والبلدان العربية.
وتصدّرت الأغنية المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا من الجمهور بحسب إحصاءات “فايم ف ام” و“أون تي في” في لبنان.
تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات قد أطلق أخيرًا تحدّي “رقصة ونطرتك” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ويشهد تفاعلًا ملحوظًا من متابعيه.
أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.
كانت هذه تفاصيل خبر نادر الأتات يسيطر على إذاعات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.