جينيفر لوبيز تنجو من الموت في العرض الأول لأحدث أفلامها

متابعة بتجـــــــــــرد: نجت المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، من الموت، أثناء حضورها العرض الأول لأحدث أفلامها السينمائية “Huslers”، في مهرجان تورونتو السينمائي.

وكادت “لوبيز” أن تقع من بلكون السينما وتلقى حتفها، بعدما اختل توازنها في العرض الأول للفيلم، بحسب موقع “تي إم زد” الأمريكي.

كما أن جينيفر لوبيز تعرضت لموقف محرج قبل دخولها إلى صالة السينما لحضور العرض الخاص لفيلمها، وهي تعرضها لهجوم من قبل جماعة حقوق الحيوان.

وهاجم نشطاء في حقوق الحيوان جنييفر لوبيز، بإلقاء اللافتات ومنشورات احتجاجية على رفضها التخلي عن ارتداء الفراء وجلود الحيوانات، التي تتميز بها في أغلب إطلالاتها في الحفلات والمناسبات الفنية.

وحاولت “لوبيز” في المقابل تجاهل الهجوم عليها، وعدم الالتفات إلى اللافتات الموجهة إليها، والتي تحمل عبارات “لوبيز لا تحب الحيوانات” و”توقفي عن ارتداء الجلود الطبيعية”.

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ومن اللافت أن جينيفر لوبيز لم تكن ترتدي حينها أيا من الجلود الطبيعية، إذ ظهرت بفستان أصفر طويل من الستان اللامع.

وسيعرض فيلم “Hustlers” في 13 سبتمبر/أيلول في دور العرض الأمريكية.

يشار إلى أن جينيفر لوبيز أحيت سلسلة من الحفلات الغنائية في أغسطس/آب، في مصر وتل أبيب وموسكو، ضمن جولتها الغنائية.