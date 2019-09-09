نجم “جيمس بوند” السابق: “العميل 007” يجب أن يكون امرأة!

متابعة بتجــــــــــــرد: قال النجم البريطاني بيرس بروسنان المعروف بأداء أدوار العميل السري “جيمس بوند” أن “العميل 007” القادم يجب أن يكون امرأة، ودعا الرجال إلى “الابتعاد عن الطريق” لتتمكن المرأة من لعب دورها.

وأضاف النجم البالغ من العمر 66 عاماً، أنه يتعين على المرأة أن تتولى خلافة دانييل كريج بعدما يتم عرض فيلمه الأخير “لا وقت للموت” العام المقبل، وعلق: “أعتقد أننا شاهدنا الرجال يفعلون هذا على مدار أربعين عاماً، يجب أن يتركوا المرأة تقوم بدورها، سيكون مثيراً”.

وأفاد الممثل الذي لعب دور البطولة في أربعة من أفلام بوند من عام 1995 إلى عام 2002، بأن المنتجة بربارة بروكولي من غير المرجح أن تقدم على هذه الخطوة في مقابلة في مهرجان دوفيل السينمائي.

وتأتي تصريحات بروسنان كجزء من مطالبات اشتدت بعد نجاح حملة “أنا أيضا MeToo” في هوليوود، من أجل تمكين المرأة وارتفاع العديد من الأصوات التي تطالب بلعب امرأة دور العميل البريطاني.