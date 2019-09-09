كريستي تيغان تدخل معركة كلامية مع “ترامب” دفاعا عن زوجها

متابعة بتجـــــــــــرد: ربما اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرأة الخطأ للدخول في حرب كلامية معها، حيث لم تستسلم عارضة الأزياء الأمريكية “كريستي تيغان” ودافعت عن زوجها المغني الشهير”جون ليجند”.

ونعت الرئيس الأمريكي “ليجند” وزوجته عبر حسابه على “تويتر”، بعد أن انتقدا إجراءات الإصلاحات الجديدة في مجال العدالة الجنائية، ووصفهما قائلاً: “جون ليجيند الممل وزوجته سليطة اللسان”، وهو ما دفع كريستي تيغان للتغريد ونعت إصلاحاته بالانهيار، ونشرت صورة ساخرة لها مع كلب العائلة وهي تكتب على لوحة دراسية.

ودعمت العديد من التعليقات “تيغان”، وكتب أحدهم: “لعب جيد”، وآخر: “برافو”، ونشر الكثيرون الوجوه التعبيرية وصور “GIF” المختلفة، وذلك على الرغم أن “ترامب” لم يذكر “تيغان” بالاسم وهي معروفة بانتقاداتها الصريحة له، منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

Advertisements

من جهته، لم يكن المغني الأمريكي جون ليجيند أقل حدة من زوجته، حيث كتب على “تويتر”: “تخيل أن تكون رئيس لبلد بأكمله وتقضي ليلة كاملة على أمل أن يثني عليك شخص ما، ميلانيا، من فضلك امدحي الرجل، إنه يحتاجك”، ولكنه لم يتوقف عند ذلك بل نشر صورة لميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي مع جوستين ترودو رئيس وزراء كندا ساخراً.

كان الرئيس الأمريكي، أجرى إصلاحات تخص العدالة الجنائية، مثل قانون “الخطوة الأولى” الذي أقره الكونغرس العام الماضي، ويمنح القضاة سلطة تقديريه أكبر عند إصدار الأحكام على مرتكبي الجرائم.