كريستين ستيورات تدعم روبرت باتينسون لأداء “باتمان”: “عظام خده مثالية”!

متابعة بتجـــــــــــرد: دعمت الممثلة الأمريكية “كريستين ستيوارت” النجم الإنجليزي “روبرت باتينسون”، وقالت إنه “الرجل الوحيد” الذي يمكنه لعب دور “باتمان”، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وأعربت بطلة “توايلايت”، عن تأييدها لصديقها القديم بعد اختياره لأداء دور البطل الخارق في فيلم “مات ريفيس” القادم، في تصريحاتها لمجلة “فارايتي” على السجادة الحمراء في مهرجان “تورونتو” السينمائي.

وقالت “ستيورات”: “أشعر أنه الرجل الوحيد الذي يمكنه لعب هذا الدور، أنا سعيدة للغاية له، هذا جنون، إنه رائع”، وعللت ذلك بأن لديه “عظام الخد” المثالية للعب الدور.

وواجه الممثل البريطاني رد فعل عنيف عندما تم الكشف عن دوره، وقال باتينسون مؤخرًا إنه كان “غاضبًا” بعد أن كشفت التقارير إسناد الدور إليه دون حتى الخضوع للاختبارات اللازمة.

ومن المقرر أن تلعب ستيوارت دور البطولة أمام ناعومي سكوت وإيلا بالينسكا في الجزء الجديد من فيلم “ملائكة تشارلي” من إخراج إليزابيث بانكس.