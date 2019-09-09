أصالة تروي قصة زوج صديقتها: الكاذب الخائن عدو نفسه

"الزّواج مملكة المحبّين، وعهد صدق ووفاء إنّ هان على طرف إهماله، على الطّرف الآخر الحذر والانسحاب".. كانت هذه بعض كلمات المطربة السورية أصالة لصديقة عمرها التي أطلقت عليها "الأغلى" ضمن رسالة وجهتها لها عبر حسابها على "أنستقرام" عقب معرفتها بانهيار حياتها الزوجية.

وقالت أصالة في رسالتها: "بالأمس سألتني صديقتي الأغلى: ماذا أفعل؟ وكنت قبلها أضرب باستقرارها مثلاً، وكانت قد أوهمتني وأوهمت كلّ من حولها بأنّها تعيش في نعيم، لم أصدّق ما روته عنه، وأنا أعرفه ولكن ليس كما وصفته هي، فقد أهملها لدرجة أنّها فقدت قدرتها على البكاء، وكذب عليها وخانها وأهانها وجرحها وفي قمّة ذهولها وصدمتها تركها".

Advertisements

وأضافت: "ترسم لي حين تحكي عنه ملامح وحش لا يعرف الرّحمة، بكيت عنها ومن أجلها، ورجوتها أن تهدأ وتقرّر ما يجب عليها أن تفعل، في صدرها قهر يهزّ الجبال، وفي عينيها حزن سيعاند الابتسام، حتماً هي لن تعود، هكذا أنا أرجو لها، ولكنّني لا أقوى بعد على نصيحتها، فأنا ورغم مواقفي الكبيرة مع الرجال، واحترامي لكلّ أبّ ولكلّ زوج ولكلّ ابن وأخّ، إلّا أنّ هناك دائماً بعضا منهم يسهل تشويهه وانقياده لقذارات الحياة".

وأنهت أصالة رسالتها قائلة "الحياة مليئة بالطّيبين، ولا مبرر لسيّدة ترمي كرامتها وتقتل شعورها وتُطيل حزنها، فالكاذب الخائن عدوّ نفسه، والابتعاد عنه عقابه".

وكانت أصالة وجهت رسالة لجمهورها بمناسبة طرح ألبومها الجديد "في قربك"، أوضحت خلالها أنها استمتعت بالعمل عليه، مؤكدة أنها حرصت على إيصال شعور الفرح من خلاله لكل من يستمع إليه.