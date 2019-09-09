بريتني سبيرز تعيش أسوأ كوابيسها بعد وفاة طبيبها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفي بشكل مُفاجيء الطبيب المسؤول عن العلاج الطبي للنجمة بريتني سبيرز قبل أسابيع قليلة من تلقي القاضي الذي ينظر قضية وصايتها تقريرًا عما إن كانت تتلقى العلاج المناسب أم لا.

وأفادت تقارير صحفية أمريكية اليوم بأن هذا الطبيب ويدعى تيموثي بينسون قد توفي في سانتا مونيكا ( كاليفورنيا ) يوم الـ 24 من أغسطس الماضي، دون الكشف عن سبب الوفاة، غير أن مصادر كشفت بهذا الصدد لموقع "تي إم زد" عن أن هذا الطبيب النفسي، الذي يبلغ من العمر 48 عامًا، قد توفي بسبب تمدد بالأوعية الدموية.

Advertisements

وقال الموقع إن الوفاة جاءت في توقيت حساس وهام بالنسبة لبريتني، ونُقل عن مصادر مقربة منها قولها إن القاضي سيتلقى تقريرًا خلال الأيام الـ 10 المقبلة من مُقَيِّم عينته المحكمة وأمضى أكثر من 3 أشهر في تحديد ما إذا كانت رعايتها الطبية مناسبة أم لا.

وأضافت المصادر أن تساؤلات أثيرت خلال جلسة استماع الربيع الماضي عن الرعاية الطبية التي تتلقاها بريتني، مشيرة إلى أن والدة بريتني، لاين، منزعجة من طريقة تعامل جامي سبيرز مع قضية الوصاية والرعاية الطبية التي تخص ابنتها. ودارت التساؤلات حول نوعية الأدوية التي تتلقاها بريتني لعلاج مشكلات صحتها العقلية الوخيمة.