اختيار بديلة كاريس بشّار في مُسلسل "عهد الدم".. من هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن صدمت الفنانة السورية كاريس بشار صُنّاع مسلسل "عهد الدم" الذي يقوم ببطولته مواطنها الفنان باسل خيّاط باعتذارها عن المشاركة في المسلسل، لجأت الشركة المنتجة إلى الفنانة نادين تحسين بيك لتحلَّ بديلة لكاريس.

ووفقًا لمصادر صحفية، فإن نادين لم تفتتح موسمها الدرامي بعد، خاصةً أنها لم تصل إلى اتفاق مع الشركة المنتجة لمسلسل "حارس القدس" الذي بدأ تصويره قبل أيام؛ ما جعل الأمور مع الشركة المنتجة لمسلسل "عهد الدم" ممهدة للمشاركة فيه.

وكشفت المصادر أن نادين تحسين لم تتردد في قبول الدور الذي عرضته عليها الشركة المنتجة لمسلسل "عهد الدم" الذي يقوم بتأليفه إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا وبطولة الفنان السوري باسل خياط.

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وكانت كاريس بشّار أعلنت انسحابها من المشاركة في مسلسل "عهد الدم" بعد انضمامها لمسلسل "العميد" والوقوف أمام النجم السوريّ تيم حسن لأداء دور البطولة، حيث بررت هذا الانسحاب بضيق الوقت.

يُذكر أن نادين تحسين بيك شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال عملين هما "مسافة أمان" و"هوا أصفر".