- 1/2
- 2/2
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن صدمت الفنانة السورية كاريس بشار صُنّاع مسلسل "عهد الدم" الذي يقوم ببطولته مواطنها الفنان باسل خيّاط باعتذارها عن المشاركة في المسلسل، لجأت الشركة المنتجة إلى الفنانة نادين تحسين بيك لتحلَّ بديلة لكاريس.
ووفقًا لمصادر صحفية، فإن نادين لم تفتتح موسمها الدرامي بعد، خاصةً أنها لم تصل إلى اتفاق مع الشركة المنتجة لمسلسل "حارس القدس" الذي بدأ تصويره قبل أيام؛ ما جعل الأمور مع الشركة المنتجة لمسلسل "عهد الدم" ممهدة للمشاركة فيه.
وكشفت المصادر أن نادين تحسين لم تتردد في قبول الدور الذي عرضته عليها الشركة المنتجة لمسلسل "عهد الدم" الذي يقوم بتأليفه إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا وبطولة الفنان السوري باسل خياط.
وكانت كاريس بشّار أعلنت انسحابها من المشاركة في مسلسل "عهد الدم" بعد انضمامها لمسلسل "العميد" والوقوف أمام النجم السوريّ تيم حسن لأداء دور البطولة، حيث بررت هذا الانسحاب بضيق الوقت.
يُذكر أن نادين تحسين بيك شاركت في دراما رمضان الماضي من خلال عملين هما "مسافة أمان" و"هوا أصفر".
كانت هذه تفاصيل خبر اختيار بديلة كاريس بشّار في مُسلسل "عهد الدم".. من هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.