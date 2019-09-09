براد بيت يكشف السبب الحقيقي لانفصاله عن أنجلينا جولي

تحدث الممثل الأمريكي براد بيت عن السبب الرئيسي الذي جعله ينفصل عن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي بعد قصة حب دامت لـ11 عاما.

اعترف الممثل الأمريكي الذي قليلا ما يتحدث عن حياته الخاصة، على أنه تجاوز كل الحدود في إدمان الكحول.

متحدثا عن إدمان الكحول الذي كان السبب الأساسي في انفصاله عن أنجلينا جولي عقب علاقة حب استمرت لـ11 عاما.

وتحدث صاحب الـ55 عاما على أنه خضع خلال عام ونصف إلى عدد من الجلسات التي تعمل على مساعدة مدمني الكحول على التخلص من هذه العادة، حيث ساعده المشاركون في التخلي عن الإدمان.

قائلا "هناك رجال عدة يشاركون بصدق مذهل، وشعرت بالأمان في ذلك المكان، حيث لم يكن هناك أي مجال لإطلاق الأحكام، مما يساعدك على ألا تطلق أحكاماً على نفسك أيضا. إلى جانب أن مجرد الكشف عن الجوانب السيئة في نفسك يساعدك على الشعور بالتحرر".

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ويخطط النجم الأمريكي في البقاء بعيدا عن الأضواء لبعض الوقت في الفترة القادمة.

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