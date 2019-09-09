طرح البرومو الدعائي لـ فيلم هذه ليلتي

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم "هذه ليلتي" الإعلان الدعائي والرسمي له بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بـمهرجان الجونة السينمائي.



الفيلم حصل على جائزة الدعم المالي من مؤسسة "Click Funding" لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، و منحة الدعم من الاتحاد الأوروبي – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها - ( من ذوي القدرات الخاصة ) - لشراء ايس كريم والاستمتاع.

"هذه ليلتي" بطولة ناهد السباعي، و شريف الدسوقي، وعمرو حسام الدين، وتأليف أحمد إيهاب عبد الوارث، ومدير تصوير مصطفى الكاشف، وديكور ياسر عبد الفتاح الحسيني، وأزياء منن ريحان، وموسيقى تصويرية أحمد الصاوي، ومونتاج محمد ممدوح، ومكساج محمد حسيب، ومهندس صوت سامح جمال، وإنتاج رشا جودت، ومدير إنتاج أحمد يحي، وإشراف على الإنتاج صفي الدين محمود، الفيلم من إخراج يوسف نعمان.

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