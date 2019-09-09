مكسيم خليل يستذكر والده قبل 30 عاماً بكلمات مؤثرة

نشر النجم السوري، مكسیم خلیل، عبر حسابه الخاص على تطبيق "انستغرام" صورة جمعته مع والده تعود لأكثر من 30 عاماً، وعلّق عليها بـ: "لم اكن اتخيل بأن هذا الكتف المشحون بمشاعر الكون و الممتلىء بخبرات حياة السهل الممتنع..

و المحمّل باسمى القيم و المبادئ رغم قسوة البداية و شقاوة الطريق وتغيّر المعايير..

ان يغيب طويلاً ..وطويلاً جداً..

ذاك الكتف الذي لطالما احببت إغماض عينيي ملامساً خدي دامعاً كان او ضاحكاً والذي علمني الكثير مما يدركه الآن آخرون ومما سيدركه آخرون..

في ذاك الكتف كانت نقاوة الروح..كان الحب الصادق.

كانت الصداقة النادرة..كان الصبر المنشود ..كانت الشجاعة المختبئة .. كان الضمير المدفون ..

كان إكسير الخلود ..الخلود الحقيقي بان تبقى حياً في ارواح لاحقة بأفعالك و قيمك و محبة الناس ..

ذاك الكتف المرهق بهموم الهاربين من مآزق الحياة قال لي لا إجماع على إنسان في الحياة .. فأن كان فهو خوف هو حرج هو خطيئة .. ومن هنا جاءت الأسطورة ..

كتف علمني ان متعة النجاح بلا جهد كمتعة الشرب بلا عطش..

قلت لي الكثير وهمست لي الكثير و حقنت روحي بالكثير وتنبأت لي بالكثير وها انا استمتع في كل لحظة برنين كلماتك التي تنير طريقاً قد يكون طويلاً وقد لا يكون..

لطالما تسائلت على ذاك الكتف لم ينظر الي هكذا !!؟

ما هي تركيبة تلك النظرة التي تحمل في طياتها ذاك المزيج بين التمني وعدم القدرة على منح روحك للآخر.

أدركتها الآن ياابي .. وانا انظر الآن الى أحفادك ..

محاولاً ان امنحهم نصف ما منحتني ..علهم يشبهوك ويكملون مسيرة إنسان..

قتلته إنسانيته مبتسماً".

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