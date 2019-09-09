ابنة الفنان عمرو دياب تنشر صور جريئة لها مع صديقتها

شرت جنا، ابنة المطرب الشهير عمرو دياب، صور جريئة لها، مع إحدى صديقاتها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، أثارت الجدل.

وعلى الرغم من صغر سن جنا عمرو دياب، إلا أنها تتمتع بذوق وستايل خاص، حيث تعتمد على قطع الملابس الغريبة والمثيرة والجريئة العارية فى الكثير من الأحيان.

وفي الصور تظهر جنا وصديقتها بملابس شبه عارية وحركات مثيرة، وهو ما فتح عليها بابًا من الهجوم والتعليقات السلبية التي لم تخل من الهجوم على والدها عمرو دياب بسبب رضاه عما تفعله.

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