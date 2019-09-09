«جابوا سيرته» لـ أصالة تقترب من 7 ملايين مشاهدة في أول أسبوع

القاهرة - لايف ستايل
اقتربت أغنية أصالة الجديدة "جابوا سيرته" من تحقيق 7 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام من طرحها عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث حققت 6 ملايين و600 ألف مشاهدة.
وتعتبر أغنية "جابوا سيرته" إحدى أغنيات ألبوم أصالة الجديد "في قربك"، حيث قامت أصالة بطرح أغاني ألبومها الجديد في أيام متتالية عبر اليوتيوب، كان أخرها أغنية "جابوا سيرته" التي طرحتها عبر قناتها منذ 10 أيام.
أغنية "جابوا سيرته" من كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، ونالت الأغنية إعجاب قطاع كبير من الجمهور نظرًا لاختلافها.
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