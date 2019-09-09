كريم قاسم يكشف أن حلمه منذ الصغر تقديم أعمال مختلفة

أكد الفنان كريم قاسم أنه يسعى إلى تقديم أعمال مختلفة، فحلمه منذ الصغر أن أقدم أدوارًا متنوعة ولا أحصر أعمالي في نمط واحد، وأن أمثل في الخارج، وهذا ما بدأت أحققه خلال تلك الفترة، فقدمت كوميدي، أكشن، وعملا إنجليزيا خارج مصر، وغيرها من الأعمال المختلفة.

وأعرب الفنان كريم قاسم عن سعادته بردود الأفعال التى وصلته عن دوره في فيلم "ولاد رزق ٢"، والذى يجسد خلاله شخصية "رمضان رزق"، ويواصل خلال الجزء الجديد أعمال السرقة والنصب مع أشقائه، أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي.

وحقق العمل أكثر من ٨٠ مليون جنيه في شباك الإيرادات، ليحقق رقما قياسيا جديدا في إيرادات الأفلام المصرية.

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