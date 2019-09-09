شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صور زفافه.. هل تخلى ديفيد بيكهام عن "فيكتوريا" وتزوج فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الشائعات خلال الفترة الماضية حول وجود خلافات بين النجمة العالمية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام وزوجها لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، حتى أن الزوجين ظهرا بعدد من الصور التي التقطتها عدسات "البابارتزي" وهما يعيشان فترة رومانسية مذهلة.

ظهر اليوم عدد من الصور لديفيد بيكهام في وسط لندن وهو يرتدي بذله سوداء، بينما كانت معه عارضة الأزياء الصينية المذهلة "آنجليا بيبي"، والتي ظهرت بفستان زفاف و هو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن ديفيد " عريس" من جديد وسيتزوج هذه الفتاة الرائعة .

لكن في الحقيقة أن بيكهام البالغ من العمر 44 عاما كان يستعد لتصوير إعلان تجاري في لندن.



ديفيد بيكهام و آنجليا بيبي



ديفيد بيكهام و آنجليا بيبي

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ديفيد بيكهام و آنجليا بيبي



ديفيد بيكهام و آنجليا بيبي (4)



من الكواليس



من الكواليس



من الكواليس (3)



من الكواليس



من الكواليس



من الكواليس