شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 ممثلين لعبوا دور الجوكر في تاريخ السينما والتليفزيون عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت احصائية جديدة اجراها موقع Rotten Tomatoes، أن شخصية الجوكر التى ظهرت في فيلم The Dark Knight الذى عرض عام 2008، من أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً وكان لها تأثير وصدي كبير فى عالم السينما.

شخصية الجوكرمن أهم وأمتع الشخصيات الشريرة في كتاب الرسوم المتحركة DC Comics، وهو من أكبر أعداء باتمان، حيث تسبب في الكثير من الأزمات في حياة باتمان، منها أنه كان السبب في شلل "باربارا جوردون" صديقة باتمان ورفيقته في العمل ووفاة جيسون تود روبن الثاني.

شخصية الـ Joker من تأليف جيري روبنسون وبيل فينجر وبوب كين، وكان أول ظهور للشخصية عام 1940 في صورة باتمان بمجلة الرسوم المتحركة.

ولعب دور الـ جوكر سواء في السينما أو التلفزيون، 5 ممثلين مختلفين، وهم "سيزار روميرو" في سلسلة Batman التلفزيونية التي طرحت عام 1966 واستمر عرضها إلى عام 1968، و"جاك نيكلسون" في فيلم Batman وطرح في 19 يونيو من عام 1989، و"هيث ليدجر" في فيلم The Dark Knight الذى طرح في 23 يوليو من عام 2008 وهو الدور الذى أدى إلى فوز ليدجر بعد وفاته بـ جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، و"جاريد ليتو" في Suicide Squad فى 10 أغسطس من عام 2016 وأخرهم "جواكين فينيكس" في فيلم Joker الذى من المقرر له أن يطرح في 2 أكتوبر القادم في دور العرض المصرية.



جاك نيكلسون



سيزار روميرو

وشارك كل من لاري ستورتش وفرانك ويلكر ومارك هاميل وكيفن مايكل وريتشارد سون وجيف بينيت وكوري برتون وجون دي ماجيو بالأداء الصوتى للشخصية في مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة.



هيث ليدجر

كما احتلت شخصية الـ Joker المرتبة الأولى في قائمة مجلة ويزارد لمائة أعظم أشرار التاريخ كأكثر الأشرار شهرة واعترافا بها في وسائل الإعلام، واحتل المرتبة الثانية على قائمة آي جي إن لأفضل مائة شرير في مجلات الرسوم المصورة في التاريخ، وكما احتل المرتبة الثامنة فى قائمة مجلة إيمبايرلأعظم شخصيات القصص المصورة في التاريخ.



جاريد ليتو

وتم اختيار شخصية الجوكر في المرتبة الخامسة في قائمة مجلة ويزارد لأعظم مائتى شخصية مصورة في التاريخ، وأخيرا احتل الجوكر المرتبة الـ 30 فى قائمة فاندومانيا لمائة أعظم شخصيات خيالية.

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ومن المتوقع أن يحظى فيلم الـ Joker الجديد الذى يسرد قصة حياة للشخصية الخيالية بنجاح غير مسبق، حيث توقع الكثير من النقاد أن يترشح الفيلم للكثير من الجوائز والحصول عليها، ويعد فيلم Joker هو تكملة للشخصية التى ظهرت عام 2008 من خلال فيلم الأكشن Dark Knight.

وتوقع موقع Box Office Pro إيرادات الفيلم في أول أسبوع افتتاحى له، حيث رصد الموقع أن الفيلم الجديد من الممكن أن يحقق إيرادات بين 70 مليون إلى 95 مليون دولار.



خواكين فينيكس

وحصل صناع العمل جواكين فينيكس والمخرج تود فيليبس على تصفيق حار دام لمدة 8 دقائق كاملة بعد العرض الخاص في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي، وأكد الكثيرمن النقاد أن فيلم الـ Joker سيكون من أفضل أفلام هوليوود فى القرن الـ 21، بسبب المهنية العالية التي ظهر بها بطل العمل جواكين فينيكس، وتوقع الكثيرين أن يستطع خطف جائزة الأوسكار عن الدور.

وصنف فيلم جوكر Joker كـ عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، كما بلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، وحصد التريلرالترويجى للفيلم مشاهدات التى وصلت إلى 33 مليون مشاهدة منذ طرحه يوم 28 أغسطس على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وسيضم الفيلم الجديد عددا هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.

فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

وتصل مدة فيلم الـ Joker ساعتين ودقيقتين والذى من المقرر له أن يطرح فى دورالعرض المصرية يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يصل دورالعرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل، ويصل إلى باقى الدول حول العالم خلال الشهر.