شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تداول صورة لزوجة كاظم الساهر الأولى فى حفل زفاف نجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورا لزوجة النجم العراقي كاظم الساهر، فى حفل زفاف ابنه "عمر"، وتظهر به مرتدية الحجاب.

واحتفل الفنان كاظم الساهر بزفاف نجله الأصغر عمر على الطبيبة المغربية نورا، بداية الشهر الحالى، بحضور عدد كبير من نجوم المغرب والعراق، وأحيا كاظم بنفسه الحفل وشاركه نجله الغناء أكثر من مرة.

وهذه ليست المرة الأولى لظهور الزوجة الأولى للقيصر، حيث ظهرت من قبل فى حفل زفاف ابنهما الأكبر "وسام"، فى صورة عائلية تجمعهما.

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