شكرا لقرائتكم خبر عن تريللر مدته 30 ثانية لفيلم الأنيمشن The Addams Family والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الحساب الرسمي لفيلم الأنيمشن The Addams Family، تريلر مدته 30 ثانية، على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ومن المقرر أن يطرح العمل بدور العرض الأمريكية يوم 11 أكتوبر القادم.
فيلم الأنيمشن The Addams Family بأصوات تشارليز ثيرون، فين وولفارد، كلوي جرايس موريتز، بوم كليمينتيف، ميكي ماديسون، أوسكار إسحاق، كاترين اوهارا، أليسون جاني، ايمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر.
الفيلم من إخراج جريج تيرنان، وكونراد فيرنون، وتأليف مات ليبرمان، تشارلز أدامز، باميلا بيتلر.
فيلم الأنيمشن هو نسخة جديدة من سلسلة تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتورية حول عائلة والتي تقوم بعمل الكثير من التصرفات الغريبة.
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