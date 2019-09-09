شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "ورد مسموم":ترشيح الفيلم للأوسكار لا يعنى مشاركته فى المنافسة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج أحمد فوزى صالح، عن سعادته بترشيح فيلمه "ورد مسموم" للأوسكار، موضحا أن رحلة صناعة الفيلم هى الأصعب.

وكتب أحمد فوزى، عبر حسابه على " فيس بوك"، قائلا:"احنا سعداء برحلة فيلم "ورد مسموم" و اننا قدرنا نعمله في ظروف صعبة كتير واتعلمنا كتيرمن اخطائنا فيه، والمشاكل التي تعرضنا لها هتساعدنا فى شغلنا الجاى، وكنا سعداء جدا باختيار الفيلم فى مسابقة الأعمال الأولى فى مهرجان روتردام كعرض عالمي أول للفيلم".

وتابع أحمد فوزى حديثه، قائلا:"دلوقتي بتيجي لحظة الترشيح للأوسكار واللي ناس كتير بتتناقل الخبر بشكل خاطئ، بداية احنا سعداء باختيار اللجنة للفيلم عشان يمثل مصر في الأوسكار، ولكن ده تقليد سنوي بيحصل من سنين كتير، احنا بنشكر الناس علي سعداتهم لينا، بس حابين نوضح أن ترشيح الفيلم لا يعني مشاركته في المنافسة النهائية واللى احنا عارفين انها حاجة صعبة".

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واختتم فوزى حديثه، قائلا:"رحلة صناعة الفيلم الأول هي الرحلة الأصعب اللي صناع الفيلم بيتعلموا منها اشياء كتيرة جدا فنيا أو عمليا أو إنتاجيا وبيحاولوا فيها يقدموا أسلوبهم ولغتهم، وده المهم، مش مهم ينجحوا أنهم ياخدوا جوائز كتير، ويلفوا مهرجانات اكتر، المهم بالنسبة لنا أننا نستمر في صنع الافلام اللي عايزين نعملها".

"ورد مسموم" من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدى، وصفاء الطوخى، وإبراهيم النجارى، وكوكى.



فيلم ورد مسموم