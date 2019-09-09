شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان Posty Fest لبوست مالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي بوست مالون عن النجوم المشاركين معه في مهرجان " Posty Fest " في عامه الثاني، وهو المهرجان الذي يقيمه مالون بنفسه، ومن المقرر إقامته في 2 نوفمبرالمقبل في استاد AT&T في أرلينجتون بتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الخبرالذي تداولته المواقع الفنية من أبرزها " رولينج ستون " .

يشارك بوست مالون المهرجان كل من: فاريل ويليامز، ميك ميل، فريق راي سريمورد، جادين سميث، ودوجا كات، وأشار الموقع سوف يتم طرح تذاكر المهرجان للبيع للجمهور صباح يوم السبت 14 سبتمبر .

Advertisements

يذكرأنه بعد نجاح النسخة الأولي من مهرجان " Posty Fest " في عام 2018 ، يعيد مغني الراب الشهير بوست مالون أقامه النسخة الثانية منه في مسقط رأسه .