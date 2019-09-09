شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تلفت الأنظار .. Saweetie نحتت إطلالة ريهانا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مغنية الراب الشهيرة Saweetie قررت أن تلفت الأنظار إليها في PrettyLittleThing x Saweetie Show وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك " New York Fashion Week " حيث نحتت النجمة البالغة من العمر 26 عام إطلالة النجمة " ريهانا " التي اثارت ضجة كبيرة في العالم عام 2014 ، حيث كانت ريهانا تحضر حفل "CFDA Fashion Icon Awards " ومازالت اطلالتها عالقة بأذهان الملايين منشتي انحاء العالم وتعتبر واحدة من اجراء الاطلالات علي السجادة الحمراء في العالم .

وبهذه الإطلالة فقط بدأت المقارنات بين ريهانا و saweetie إلا ان ريهانا نالت نصيب الاسد من عبارات الإشادة و التميز .

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