خاص| مؤلفة "حواديت الشانزليزيه": صوّرنا أكثر من 50% من الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الكاتبة نهى سعيد مؤلفة مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذي من المقرر عرضه قريبًا على القنوات الفضائية، خارج الموسم الرمضاني، إنهم انتهوا بالفعل من تصوير أكثر من نصف المشاهد.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "انتهينا من تصوير أكثر من 50% من أحداث المسلسل، وسنتواجد لمدة يومين في ديكور بيت الأمة، إلى جانب التصوير في ديكور شارع عماد الدين بمدينة الإنتاج الإعلامي في نفس الوقت، على أن يستمر التصوير في عماد الدين حوالي أسبوع".

"حواديت الشانزليزيه" إنتاج شركة سينرجي إشراف عام لحسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل ومدير التصوير أحمد فتحي ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وستايليست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، وبطولة: إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، سارة عادل، أماني كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبدالحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف: فريدة سيف النصر، حمدي الوزير، عايدة رياض، عارفة عبدالرسول، وليلى عز العرب.