الليلة.. محمد ثروت ضيف "الحكاية" مع عمرو أديب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين ببرنامج "الحكاية" المعروض على قناة MBC مصر، الفنان الكوميدي محمد ثروت.

ويتحدث ثروت عن مشواره الفني، وكيف نجح في أن يكون أحد نجوم الضحك في الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على MBC مصر من الجمعة إلى الاثنين، الساعة 10:00 مساءً.