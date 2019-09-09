عاصي الحلاني يغني في قبرص:"ليلة لا تُنسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روج المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، لحفله القادم بقبرص. وعلق: "لاقوني يوم السبت 14 سبتمبر، في قبرص في ليلة لا تنسى". وكان الحلاني قد أحيا حفلا غنائيا بالعاصمة البريطانية لندن، بصحبة المطرب العراقي محمود التركي، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.

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