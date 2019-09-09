محمد بهجت: الموقع الإلكتروني لمهرجان المسرح التجريبي هذا العام هو الأكبر عربيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الشاعر محمد بهجت، رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، إن إدارة المهرجان برئاسة دكتور سامح مهران، حرصت على إضافة تطبيق جديد لهذا الدورة.

وأكد "بهجت" في تصريح خاص لمصراوي، إن إدارة المهرجان أصدرت تطبيقا على الهواتف والتابلت، حتى يتمكن أي أحد من الإعلاميين أو المهتمين من الجمهور، أن يتابع كل أخبار المهرجان وفعالياته وندواته، بالإضافة للإصدارات والعروض والورش.

وتابع: "التطبيق يستطيع من خلاله المتابع أن يقرأ عن ذاكرة المهرجان بدءا من انطلاقه، وأي عرض مسرحي تم عرضه في دورة من دورات المهرجان سيكون موجودا على هذا التطبيق".

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وأضاف: "حاليا يتواجد على التطبيق كل تفاصيل الدورات الأربع الأخيرة للمهرجان، وبعد حفل الافتتاح ستطرح كل البيانات المتعلقة بكل الأنشطة على التطبيق، ولكن الأمر يستغرق وقتًا طويلًا".

وأوضح أن هذه المرحلة هامة جدا، خاصة أنها تنقل المهرجانات ليصبح مثل المهرجانات العالمية الكبيرة جدا، في كل أنحاء العالم، خاصة أن الموقع الإلكتروني الخاص بالمهرجان موقع عالمي، وهو حاليا الأكبر على مستوى الوطن العربي.

واختتم حديثه قائلًا: "مهرجان المسرح التجريبي، له صفة مختلفة، والهدف أن نشاهد ونستمتع بالعروض من كافة أنحاء العالم".

يذكر أن الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، يفتتح فعالياته مساء غد الثلاثاء 10 سبتمبر، بحضور وزيرة الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 19 سبتمبر الجاري.