السبت.. نادي السينما الأفريقية يعرض "دفن كوجو" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يعرض نادي السينما الإفريقية الذي يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبدالوهاب، الأربعاء 11 سبتمبر في تمام السابعة مساءً بسينما الهناجر الفيلم الروائي الطويل "طفح الكيل" للمخرج محسن بصري من المغرب.

وتدور أحداث الفيلم حول إدريس الذي يرحل برفقة زوجته زهرة على عجل إلى الدار البيضاء؛ لحاجة ابنهما لعناية طبية في المستشفى لعدم قدرته على تحمل صداع حاد يلازمه منذ أسابيع، وحول "علي" الذي يقفز من جسر جراء اكتئاب مزمن، لكنه ينجو من محاولة الانتحار، ليتم نقله إلى نفس المستشفى، ويبقى مصير المريضين بين يدي طارق، الطبيب المخلص الذي فضل العمل في بلاده على الهجرة إلى كندا .

فاز الفيلم بجائزة أحسن فيلم لمسابقة أفلام الحريات في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019 ، وستقام بعد الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي فاروق عبدالخالق.

ويُعرض بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 14 سبتمبر الفيلم الروائي الطويل "دفن كوجو" للمخرج صمويل بازاويل من غانا، وتدور أحداث الفيلم حول "إيسي"، إذ تستعيد ذكريات طفولتها والعلاقة المضطربة بين أبيها كوجو وعمها كوابينا، بعد اختفاء أبيها كوجو في رحلة تعدين غير قانونية مع كوابينا، تبدأ إيسي مغامرة سحرية لإنقاذ والدها.

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فاز الفيلم بجائزة النيل الكبرى لأحسن فيلم روائي طويل في الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر مارس 2019 ، كما سيتم عرض الفيلم في مهرجان مالمو للفيلم العربي والذي تبدأ فعالياته في الرابع من أكتوبر المُقبل، ضمن ليلة مهرجان الأقصر بمهرجان مالمو والتي ستقام للاحتفاء بمهرجان الأقصر ودوره في دعم السينما الإفريقية.

واختار نادي السينما الإفريقية أن يعرض أفلامه أيضاً بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة في 10 محافظات أخرى، وهي: قصر الأنفوشي، مركز الإبداع بدمنهور، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، قصر ثقافة المنيا، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة نعمان عاشور بالدقهلية، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة قنا وقصر ثقافة روض الفرج.

نادي السينما الإفريقية أحد أنشطة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تحت شعار مهرجان على مدار العام، تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والشباب والخارجية ونقابة المهن السينمائية وبالتعاون مع محافظة الأقصر.