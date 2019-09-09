عمرو دياب يطرح أنا غير كاملا الأسبوع المقبل ومفاجأة أخيرة يوم الخميس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 سبتمبر 2019 04:41 مساءً - أكد مصدر مقرب من المطرب عمرو دياب أن آخر مفاجأة من ألبومه الجديد "أنا غير" سيتم الكشف عنها يوم الخميس المقبل بطرح أغنية جديدة لا يزال يتكتم اسمها وتفاصيلها، على أن يكتفى دياب بطرح أربع أغاني منفردة من الألبوم، وبعدها سيصدر كاملا منتصف الأسبوع القادم، ليختتم موسم الصيف، ويفتتح موسم عودة الدراسة الجامعية.

المصدر نفسه أكد أن دياب طرح حتى الآن ثلاث أغنيات من ألبومه المنتظر وهي "بحبه"، "أنا غير" و"يوم تلات"، وسيختار أغنية رابعة لطرحها بطريقة منفردة يوم الخميس المقبل، وبعدها ستتم الدعاية لطرح الألبوم كاملا الأسبوع المقبل بصورته النهائية وسيتضمن عدة مفاجآت تخص أسماء المؤلفين والملحنين والموزعين، بعدما انتهى عمرو من اختيار الأغاني المقرر طرحها من بين 30 أغنية قام بتسجيلها بالفعل.

ويتعاون دياب في ألبوم "أنا غير" مع الشعراء والملحنين أحمد المالكي، نادر عبدالله، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، بهاء الدين محمد، أحمد مرزوق، وأسامة مصطفى، ومع الملحنين: عمرو مصطفى، محمد يحيى، إسلام زكي، ومحمد رحيم، ويعود للتعاون مع الشاعر مدحت العدل بعد انقطاع دام 20 عاما، ويتولى التوزيع الموسيقي حميد الشاعري و أسامة الهندي والمفاجأة هي تواجد الموزع حسن الشافعي بإغنيتين.

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